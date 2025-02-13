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Венгерская MET Gas and Energy Marketing AG в пятницу начнет поставку газа в Приднестровье

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - MET Gas and Energy Marketing AG в пятницу начнет поставку газа в Приднестровье. Об этом сообщила в четверг вечером на своем сайте венгерская компания с головным офисом в Швейцарии.

В сообщении говорится, что, начиная с пятницы, 14 февраля, MET Group планирует начать поставки газа в Молдавию в рамках краткосрочного соглашения. Достижение решения, способствующего энергетической безопасности Молдавии, "стало возможным только при решающем вкладе соответствующих операторов транспортных систем из Евросоюза, Украины и Молдовы".

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявлял, что речь идет о поставках газа в Приднестровский регион. Данные поставки планируется осуществлять пока на протяжении 16 дней – до конца февраля.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают.

В понедельник Речан заявил, что венгерская MET Gas and Energy Marketing AG сможет поставлять в Приднестровье до 3 млн кубометров газа в сутки, при этом "если объем поставок превысит установленный лимит и крупные предприятия региона возобновят свою работу, власти введут налог на такие сделки". Если судить о потреблении регионом газа до 31 декабря 2024 г., то этот объем составлял 5,7 млн кубометров в сутки. Часть этого газа, примерно 2 млн кубометров, использовала Молдавская ГРЭС для выработки электроэнергии для правобережной Молдавии, а остальной объем оставался в распоряжении региона, полностью удовлетворяя потребности Приднестровья и в газе, и электроэнергии.

Речан сообщил, что в дальнейшем газ в Приднестровье будет доставляться следующим образом: MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ до границы с Молдавией. Ее услуги оплатит JNX General Trading L.L.C из Дубая. Обе компании были проверены. MET Gas and Energy Marketing AG – трейдер природного газа на европейском рынке.

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявлял, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.

Венгрия Приднестровье MET Gas and Energy Marketing AG
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