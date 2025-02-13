Венгерская MET Gas and Energy Marketing AG в пятницу начнет поставку газа в Приднестровье

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - MET Gas and Energy Marketing AG в пятницу начнет поставку газа в Приднестровье. Об этом сообщила в четверг вечером на своем сайте венгерская компания с головным офисом в Швейцарии.

В сообщении говорится, что, начиная с пятницы, 14 февраля, MET Group планирует начать поставки газа в Молдавию в рамках краткосрочного соглашения. Достижение решения, способствующего энергетической безопасности Молдавии, "стало возможным только при решающем вкладе соответствующих операторов транспортных систем из Евросоюза, Украины и Молдовы".

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявлял, что речь идет о поставках газа в Приднестровский регион. Данные поставки планируется осуществлять пока на протяжении 16 дней – до конца февраля.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают.

В понедельник Речан заявил, что венгерская MET Gas and Energy Marketing AG сможет поставлять в Приднестровье до 3 млн кубометров газа в сутки, при этом "если объем поставок превысит установленный лимит и крупные предприятия региона возобновят свою работу, власти введут налог на такие сделки". Если судить о потреблении регионом газа до 31 декабря 2024 г., то этот объем составлял 5,7 млн кубометров в сутки. Часть этого газа, примерно 2 млн кубометров, использовала Молдавская ГРЭС для выработки электроэнергии для правобережной Молдавии, а остальной объем оставался в распоряжении региона, полностью удовлетворяя потребности Приднестровья и в газе, и электроэнергии.

Речан сообщил, что в дальнейшем газ в Приднестровье будет доставляться следующим образом: MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ до границы с Молдавией. Ее услуги оплатит JNX General Trading L.L.C из Дубая. Обе компании были проверены. MET Gas and Energy Marketing AG – трейдер природного газа на европейском рынке.

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявлял, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.