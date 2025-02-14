Орбан ждет, что РФ реинтегрируется в мировую экономику после соглашения по Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил об ожидании того, что после заключения соглашения по Украине РФ снова станет частью мировой и европейской экономики.

"Если президент США вступит в дело и обеспечит мир, и будет соглашение, я думаю, что Россия реинтегрируется в мировую экономику (...) в европейскую систему безопасности и даже в европейскую экономическую и энергетическую систему. Это даст огромное ускорение экономике Венгрии", - приводят западные СМИ слова Орбана.

"Мы выиграем много с мирного соглашения", - добавил премьер.

В среду президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп по итогам беседы сообщил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Позднее в интервью The Wall Street Jounral (WSJ) вице-президент США Джэй Ди Вэнс предложил провести перезагрузку отношений с РФ после успешного соглашения по Украине.