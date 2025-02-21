В ЕК не исключили выделения нового пакета военной помощи Украине в понедельник

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия может в понедельник, 24 февраля, объявить о новом пакете помощи Украине, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Надеюсь, что хороший повод для такого события будет (...) в понедельник", - приводит газета The Guardian слова Кубилюса.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что власти ЕС ведут работу над крупнейшим пакетом военной помощи для Украины на сумму как минимум 6 млрд евро.

Два источника издания отмечали, что финальная стоимость пакета может возрасти до 10 млрд евро и выше: величина будет зависеть от того, что различные государства ЕС в итоге смогут направить из своих арсеналов для Украины.