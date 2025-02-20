Советник Трампа назвал недопустимой критику действий Вашингтона по Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в четверг призвал прекратить критику попыток Вашингтона урегулировать ситуацию на Украине.

"Все это надо решать, и мы стараемся решить. Есть те, кто разводит руками и говорит: "нам не нравится, что они делают". Но при этом собственного плана у них нет. Это все недопустимо", - сказал Уолтц в интервью Fox News.

Он отметил, что представители США и России на встрече в Эр-Рияде обсуждали многие темы.

"Мы говорили о том, что мы будем делать с территориями, что делать с гарантиями безопасности, что нам придется делать в будущем в рамках более широкого взаимодействия в сфере безопасности, говорили о будущем наших отношений, обменах заключенными", - отметил он.