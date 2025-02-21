В Кремле не считают, что новая администрация США заняла пророссийские позиции

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не согласились с тезисом о том, что новая администрация США заняла пророссийские позиции.

В ходе общения журналистов с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым в пятницу представители СМИ попросили его прокомментировать недавние публикации Илона Маска в соцсетях, который заявил, что украинцы презирают Владимира Зеленского, тот это понимает и осознает, что провалится на выборах. Пескова попросили в связи с этим прокомментировать тезис о том, что администрация США стала "пророссийской и антиукраинской".

"Я думаю, это неправильное ощущение", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на последнее заявление госсекретаря США Марко Рубио: "Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит свое отражение в очень эмоциональных высказываниях".

"В данном случае наша позиция в отношении киевского режима хорошо понятна, она всем известна, она последовательна", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров.

"Мы имеем наши цели, цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров. Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным, тем более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая, скорее, оно порождает отвратительную, действительно, коррупциогенную атмосферу", - сказал Песков.