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Сорвалась очередная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Планировавшаяся на среду очередная ротация специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась, сообщили в среду представители станции.

"Сегодня на Запорожской АЭС должна была состоятся очередная ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (...) Но из-за провокаций противника, ротация отменена", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Уточняется, что в составе новой миссии наблюдателей - четыре инспектора, которые должны были наблюдать и оценивать состояние безопасности станции. Ротация должна была пройти в 26-й раз - после двухмесячного перерыва.

На ЗАЭС заявили, что персонал станции "прикладывает максимальные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что "перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вновь не состоялась".

По ее словам, "в очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов Секретариата Агентства, с начала февраля текущего года ожидающих возможности заменить своих коллег на станции".

"Российская Федерация полностью обеспечила подготовку к проведению ротации: предоставила гарантии безопасности специалистам Секретариата Агентства и сопровождающим их лицам с описанием конкретной схемы перемещений, провела необходимые инженерно-технические работы и направила группу в согласованную точку для встречи экспертов МАГАТЭ. Утром 12 февраля ротация началась штатно, однако затем движение представителей Агентства было неожиданно заблокировано ВСУ", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 10 декабря 2024 года. До этого ротации проводились ежемесячно. 7 февраля по итогам встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ротация специалистов возобновится в ближайшее время.

ЗАЭС ВСУ МАГАТЭ Мария Захарова Рафаэль Гросси Росатом Запорожская АЭС
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