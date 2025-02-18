Новая ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС возможна в ближайшее время после консультаций с РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Очередную ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) планируется провести в ближайшие дни, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.

"Сейчас мы работаем над следующей ротацией наших экспертов. Как вы знаете, предыдущая была прервана из-за усиления военной активности. Поэтому мы надеемся, что сможем сделать это как можно скорее", - сказал Гросси изданию.

По его словам, агентство ведет консультации с российской стороной.

"Мы консультируемся с Москвой, пытаемся получить необходимые гарантии безопасности, чтобы наши команды были защищены. В то же время мы ведем аналогичные переговоры с Украиной, чтобы она выполняла свои обязательства и защищала международных инспекторов. Так что, я надеюсь, мы сможем завершить эту работу в течение ближайших дней", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

При этом он отметил, что агентство не может точно назвать источник обстрелов ЗАЭС.

"У нас нет убедительных доказательств. Мало что может помочь нам точно определить источник обстрелов. Мы продолжаем нашу работу. Ситуация очень хрупкая, мы должны продолжать работу с обеими сторонами", - сказал Гросси.

Кроме того, как сообщает издание, гендиректор МАГАТЭ намерен в скором времени вновь посетить Россию.

"Как вы знаете, я был в Москве всего пару недель назад. И я, конечно, приеду снова. Мы пока не назначили дату, но, я думаю, скоро", - приводят "Известия" слова Гросси.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 10 декабря 2024 года. До этого ротации проводились ежемесячно. 7 февраля по итогам встречи с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве Гросси заявил, что ротация специалистов возобновится в ближайшее время.