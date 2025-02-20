Уолц заявил, что Зеленскому нужно возобновить переговоры о редкоземельных металлах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в четверг, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует вернуться к обсуждению соглашения с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

"Ему надо вернуться за стол переговоров. Мы продолжим обсуждать эту сделку" - сказал Уолц на брифинге в Белом доме.

По его словам, соглашение - "историческая возможность" для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины - долгосрочные американские инвестиции.

Уолц отметил, что президент США Дональд Трамп остался разочарован отказом Зеленского от соглашения. Советник пояснил, что вместо диалога в Вашингтоне слышали лишь неконструктивную "риторику".

Говоря о необходимости завершить украинский кризис, Уолц упомянул сокращение запасов вооружений в ряде американских арсеналов.

В четверг американский министр финансов Скотт Бессент сказал, что Зеленский обещал подписать ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение с США по добыче на Украине редких минералов, но не сделал этого.