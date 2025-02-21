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Что случилось этой ночью: пятница, 21 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США проголосовал за назначение Кэша Пателя на должность директора ФБР. "За" проголосовал 51 сенатор, "против" - 49.

- Советник Трампа Майк Уолц заявил, что переговоры в Эр-Рияде имели историческое значение. Он отметил, что старту диалога предшествовали серьезные меры, связанные с освобождением Марка Фогеля.

- США выступили против использования в заявлении G7 термина "агрессор" в отношении РФ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из числа высокопоставленных чиновников.

- Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в сети магазинов "Светофор". Изъято более 300 тонн небезопасной продукции, приостановлена работа 76 магазинов.

- США передали Киеву новую версию соглашения по редкоземельным металлам. Как утверждает портал Axios, теперь подписание договора выглядит более правдоподобным.

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