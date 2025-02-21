Axios узнал о продолжении обсуждения США и Украиной соглашения по редкоземельным металлам

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон и Киев продолжают вести переговоры о соглашении по редкоземельным металлам, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Американский чиновник, а также источник, напрямую знакомый с вопросом, сказали Axios, что официальные лица США и Украины всю ночь до пятницы утра вели переговоры в попытках заключить соглашение по металлам и остановить ухудшение отношений", - информирует портал.

"Источники заявили, что решение теперь - за президентом Украины Владимиром Зеленским, и отметили, что, если он откажется от предложения, кризис между США и Украиной углубится. Американский источник назвал это "сценарием для Украины из серии - пан или пропал", - отмечает Axios.

Портал напоминает, что Зеленский отверг первый вариант соглашения, представленный министром финансов США Скоттом Бессентом: согласно проекту, американская сторона получала бы 50% от прибылей. Также в нем не содержались гарантии безопасности для Киева.

Позднее США передали украинским властям переработанную версию соглашения, затем внесли еще правки и направили Киеву проект в ночь на пятницу. Однако содержание обновленного документа не ясно.

В Киеве до сих пор находится для переговоров спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

В четверг Бессент сказал, что Зеленский обещал подписать ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение с США по добыче на Украине редкоземельных металлов, но не сделал этого.

Позднее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что президенту Зеленскому следует вернуться к обсуждению соглашения с Вашингтоном по редкоземельным металлам.