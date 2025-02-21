Уолтц уверен, что Зеленский скоро подпишет соглашение по редкоземельным металлам

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

"Президент Зеленский подпишет это соглашение. Вы увидите это очень скоро. И это будет хорошо для Украины", - сказал он в эфире Fox News.

Советник отметил, что вместе с тем американским налогоплательщикам благодаря этому договору компенсируют сотни миллиардов долларов, потраченных США из-за украинского кризиса.

Уолтц также напомнил, что именно Зеленский в сентябре 2024 года предложил освоение украинских недр. Однако эти запасы металлов не разработаны, и нуждаются в американских инвестициях для добычи, отметил советник.

В четверг глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Зеленский обещал подписать ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение с Вашингтоном по добыче на Украине редкоземельных металлов, но не сделал этого.

Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Вашингтон и Киев продолжают вести переговоры об этом соглашении, американская сторона внесла в него изменения.