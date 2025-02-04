Трамп связал военную помощь Украине с поставками Киевом редкоземельных элементов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Киевом сделку на продолжение помощи в ответ на поставки Украиной редкоземельных элементов, сообщило издание The Hill.

"Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие вещи", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

"Я хочу обеспечить безопасность в области редкоземельных элементов", - сказал президент, добавив, что "мы даем им деньги из рук в руки, даем им оборудование".

Газета пишет, что "неясно, будет ли желаемая Трампом сделка касаться только элементов, которые считаются редкоземельными, или его также интересуют такие минералы, как литий и титан, значительными запасами которых обладает Украина".

The Hill напоминает, что ранее Киев заявлял, что будет работать над поставками "своим стратегическим партнерам природных ресурсов и важнейших металлов на сумму триллионы долларов США", включая уран, титан, литий и графит.