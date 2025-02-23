Песков считает, что Трамп не потерпит резких выпадов Зеленского в свой адрес

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ни один глава государства не будет терпеть высказываний, подобных выпадам президента Украины Владимира Зеленского в адрес главы Белого дома Дональда Трампа, поэтому реакция Вашингтона на заявления из Киева объяснима, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе, и команда президента, его соратники не будут терпеть такого отношения к своему боссу. Поэтому такая реакция вполне объяснима", - заявил он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью Зарубин выложил в своем телеграм-канале в воскресенье.

По словам представителя Кремля, "Зеленский выпускает некорректные высказывания в адрес глав государств, делает это неоднократно".

Песков в этом контексте также отметил уникальность позиций Трампа на посту президента США.

"Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах (конгресса США - ИФ). То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент США", - пояснил он.

Ранее на этой неделе американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленскому следует воздержаться от резких публичных высказываний в адрес Трампа.