Трамп заявил, что встречи по Украине можно проводить без Зеленского

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры по украинскому урегулированию не предусматривают обязательного участия президента Украины Владимира Зеленского.

"Честно говоря, я не думаю, что его присутствие важно для переговоров. Я уточняю: Зеленский говорит, что его не звали на переговоры, но это и не было приоритетом, потому что он пока что очень плохо проявил себя в роли переговорщика", - цитирует Bloomberg слова Трампа.

"У Украины нет карт, с которыми можно играть", - считает Трамп.

Также Трамп сказал, что предыдущий президент США Джо Байден и Зеленский могли бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

"Фейковые СМИ всегда обрушиваются на меня, когда я говорю каждый раз: "О, это не вина России". Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, и на них напал тот, кто их намного больше и сильнее. Но Россию можно было бы отговорить от этого так легко", - заявил Трамп.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что он продолжает диалог с обеими сторонами.

"Я веду переговоры с Россией и Украиной", - сказал Трамп.