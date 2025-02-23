Шеф Пентагона видит большой прогресс в урегулировании по Украине

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Американской администрации удалось сделать значительные шаги для достижения украинского урегулирования, заявил в эфире Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы ближе к миру, чем когда-либо", - добавил Хегсет.

Министр обороны США вновь подчеркнул, что президент Дональд Трамп хочет достигнуть "прочного мира" и взаимодействует со всеми сторонами конфликта. По его словам, Трамп - единственный лидер, который смог продвинуться в этом вопросе. "Но, конечно же, на этом пути будут случаться проблемы, поскольку речь идет о попытках достигнуть исторического мира", - добавил Хегсет.

Глава Пентагона также в очередной раз заявил, что американские военные не будут размещены на Украине, в том числе в рамках миротворческой миссии.