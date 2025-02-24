Под санкции Евросоюза попала "БТК Групп" Таймураза Боллоева
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Компания "БТК Групп" бизнесмена Таймураза Боллоева включена в 16-й пакет санкций против России, сообщается в официальном журнале Евросоюза.
Компания специализируется на производстве профессиональной форменной и специальной одежды, а также повседневной и одежды для активного отдыха. Площадки компании расположены в 16 регионах России.
Сам Боллоев попал под санкции ЕС летом 2024 года.
Боллоев сейчас является президентом пивоваренной компании "Балтика". Он вернулся в нее после почти двадцатилетнего перерыва в июле 2023 года после ухода из России ее прежнего владельца - датской Carlsberg Group. Ранее он возглавлял "Балтику" в течение 13 лет, до 2004 года.
Лм им
Copyright © 1989 - 2025 Interfax