Под санкции Евросоюза попала "БТК Групп" Таймураза Боллоева

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Компания "БТК Групп" бизнесмена Таймураза Боллоева включена в 16-й пакет санкций против России, сообщается в официальном журнале Евросоюза.

Компания специализируется на производстве профессиональной форменной и специальной одежды, а также повседневной и одежды для активного отдыха. Площадки компании расположены в 16 регионах России.

Сам Боллоев попал под санкции ЕС летом 2024 года.

Боллоев сейчас является президентом пивоваренной компании "Балтика". Он вернулся в нее после почти двадцатилетнего перерыва в июле 2023 года после ухода из России ее прежнего владельца - датской Carlsberg Group. Ранее он возглавлял "Балтику" в течение 13 лет, до 2004 года.

Лм им

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