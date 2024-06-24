Глава "Балтики" Таймураз Боллоев включен в санкционный список ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев включен в санкционный список ЕС, сообщается в официальном журнале ЕС.

Боллоев возглавлял "Балтику" в течение 13 лет, до 2004 года, и вернулся в нее в июле 2023 года после того, как 100% ООО "Пивоваренная компания "Балтика" по указу президента были переданы во временное управление Росимущества. Согласно указу, Росимуществу переданы 100% "Балтики", включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион".

Carlsberg Group, которая заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года, сообщала о том, что подписала соглашение о продаже российского бизнеса, имя будущего владельца "Балтики" тогда концерн не называл. После передачи "Балтики" в управление Росимуществу он обвинил власти РФ в краже бизнеса и пригрозил международным судом. Бухгалтерское списание активов датский концерн оценил почти в $1 млрд.

В настоящее время между "Балтикой" и Carlsberg идут судебные разбирательства по поводу использования товарных знаков.

Боллоев, как писали "Ведомости", предложил национализировать компанию, мотивируя это тем, что Carlsberg не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки "с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов" после перехода "Балтики" в управление Росимущества. Однако в конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в настоящее время планов по национализации "Балтики" у властей РФ нет.

"Балтика" является вторым производителем пива в РФ, управляет 8 заводами.