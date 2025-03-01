Стармер провел разговоры с Трампом и Зеленским

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер за последние часы провел по телефону переговоры с президентом США Дональдом Трампом и с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в субботу CNN со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Британский премьер Кир Стармер поговорил и с Трампом, и с Зеленским после их разговора на повышенных тонах в Овальном кабинете Белого дома", - отмечается в сообщении.

Представитель британского премьера добавил, что Стармер "продолжает поддерживать Украину и вносит вклад в поиски пути к миру, основанному на обеспечении суверенитета и безопасности Украины".

Зеленский после неудачных переговоров с Трампом прибыл в Великобританию. Ожидается, что в субботу вечером он проведет встречу со Стармером, а в воскресенье примет участие в неформальной встрече лидеров ряда стран Европы.