Главы институтов Евросоюза подтвердили европейское будущее Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Председатели Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола в совместном заявлении подтвердили намерение принять в будущем Украину в Евросоюз.

"Будущее Украины и ее граждан - в Европейском союзе", - заявили они.

"Украина является частью нашей европейской семьи. Украинцы выразили свое желание будущего в рамках ЕС. Мы признали это, предоставив Украине статус страны-кандидата и начав переговоры о вступлении", - говорится в документе.

По оценке лидеров ЕС, Украина "достигла значительного прогресса в реформах, связанных с вступлением, в самых сложных обстоятельствах".

Главы институтов ЕС отметили, что Евросоюз уже интегрирует Украину в свой внутренний рынок.

"В сложной международной и геополитической обстановке мы подчеркиваем важность сохранения трансатлантической и глобальной солидарности с Украиной", - заявили в Брюсселе.