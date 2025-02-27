Ватикан сообщил об улучшении состояния здоровья папы римского

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Состояние здоровья папы римского Франциска, находящегося на лечении в римской больнице "Агостино Джемелли", улучшилось, это подтверждают лабораторные исследования, сообщает в четверг Зал печати Святого престола.

"Папа хорошо спал ночью и сейчас отдыхает", - говорится в утреннем заявлении пресс-службы Ватикана.

Ранее служба сообщала, что легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни у понтифика, прошла. Также у него больше не зафиксировано проблем с дыханием. Тем не менее папа все еще проходит высокопоточную кислородную терапию.

Анализ крови и компьютерная томография грудной клетки, проведенные накануне вечером, также подтвердили улучшение состояния здоровья папы римского.

В январе понтифик заболел бронхитом. Его госпитализировали 14 февраля в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.