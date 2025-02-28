Папе римскому потребовалась механическая вентиляция легких

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск испытал однократный эпизод бронхоспазма, после чего ему потребовалась неинвазивная механическая вентиляция легких, сообщает в пятницу Vatican News со ссылкой на Зал печати Святого престола.

"Сегодня вскоре после полудня Святой Отец... испытал однократный эпизод бронхоспазма. Это (...) внезапно ухудшило течение его респираторного заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

После этого понтифик прошел процедуру бронхиальной аспирации, и ему инициировали неинвазивную механическую вентиляцию лёгких. В Ватикане отмечают, что эти процедуры дали хорошие результаты.

Отмечается, что все время Франциск оставался в сознании и взаимодействовал с врачами, которые проводили процедуры.

В январе понтифик заболел бронхитом. Его госпитализировали 14 февраля в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.