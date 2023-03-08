В городах Греции начались акции протеста в связи с железнодорожной катастрофой

Митинг в Афинах Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Жители городов по всей Греции снова вышли на акции протеста в среду в связи с трагедией на железной дороге, унесшей жизни 57 человек.

Как передает Associated Press, в Афинах к акции с участием профсоюзов и студенческих ассоциаций присоединились около 30 тысяч человек. Афинский метрополитен работал несколько часов, чтобы активисты смогли доехать до мест проведения протестов. В связи с забастовкой в городе не работают государственные начальные школы, а госбольницы работают в ограниченном режиме.

Также демонстрации начались в городе Лариса, расположенном неподалеку от места железнодорожной катастрофы.

К манифестациям присоединились ассоциации госслужащих и организации, отмечающие таким образом Международный женский день.

Ранее в среду сообщалось, что в работе общественного транспорта в Греции возникли сбои из-за забастовок.

1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате погибли 57 человек.

Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции.