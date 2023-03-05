На акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полицией

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Манифестанты, требующие наказать виновных в крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе, и полиция в воскресенье вступили в столкновения в Афинах у здания парламента, сообщают западные СМИ.

По данным полиции, на демонстрацию ранее собрались около 12 тыс. человек. Участники митинга выпустили в небо сотни черных воздушных шаров в память о погибших в аварии.

Некоторые митингующие начали поджигать мусорные баки и швырять бутылки с зажигательной смесью. Полицейские в свою очередь применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты и быстро очистили площадь Синтагматос возле парламента.

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис попросил извинений у родственников погибших в железнодорожной катастрофе.

1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов.

В результате происшествия погибли 57 человек. По данным оператора греческих железных дорог Hellenic Train, в пассажирском поезде находились не менее 350 человек.