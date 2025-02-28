Трамп заявил, что Зеленский пока не готов к урегулированию украинского конфликта

Трамп предложил Зеленскому вернуться, "когда он будет готов к миру"

Фото: президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский (слева направо) во время встречи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта.

"Я определил, что президент Зеленский не готов к миру при участии Америки, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. А я не хочу давать преимущество кому-то. Я хочу, чтобы был мир", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что Зеленский может "вернуться, когда он будет готов к миру".

Трамп, говоря о встрече с Зеленским, также указал: "Удивительно, что выходит наружу через эмоции".

Ранее во время встречи президентов в Белом доме между ними произошла словесная перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении.

В итоге, вскоре после завершения открытой для прессы части встречи, переговоры Трампа с Зеленским завершились.

Их совместную пресс-конференцию отменили.

Украинский президент покинул Белый дом.