Макрон полагает, что Трамп захочет восстановить контакты с Киевом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп захочет восстановить контакты с украинским руководством, предположил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Думаю, что увидим со стороны США желание восстановить контакты с Украиной", - заявил он французским СМИ.

Макрон добавил, что верит в стремление Трампа урегулировать украинский конфликт.

"Он явно намерен добиться соглашения с Россией. У него есть стратегическая цель, не касающаяся Украины: наладить взаимодействие с Москвой, чтобы та отдалилась от Ирана и Китая", - предположил французский лидер.