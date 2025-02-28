Лондон готов направить на Украину военных и авиацию по завершении конфликта
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания в случае прекращения боевых действий готова отправить на Украину военных и авиацию в рамках договоренностей по украинскому урегулированию, заявил британский премьер Кир Стармер.
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"Я хочу дать ясно понять, что Великобритания готова отправить наземные силы и авиацию для обеспечения выполнения соглашения", - сказал Стармер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Британский премьер отметил, что "это единственный способ сделать так, чтобы мир продлился долго".
Стармер также указал, что соглашение по украинскому конфликту должно быть "жестким и справедливым".