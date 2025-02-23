Премьер Великобритании заявил о необходимости участия Киева в переговорах по Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер Фото: Peter Summers/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер в воскресенье заявил, что переговоры по урегулированию на Украине нельзя вести без Киева.

"Дискуссии об Украине не могут идти без Украины, и украинский народ должен иметь безопасное будущее в долгосрочной перспективе", - приводят британские СМИ его слова, сказанные в Глазго на конференции Лейбористской партии Шотландии.

"Мы должны быть готовы сыграть свою роль, если, когда будет достигнуто мирное соглашение, на Украине потребуются военные силы. Мы должны быть готовы изменить нашу экономику при помощи новой промышленной политики, выступить в защиту Украины и Европы, но в первую очередь - в защиту нашей безопасности", - добавил он.

На следующей неделе ожидается визит Стармера в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом по теме Украины.

The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.

Собеседники WSJ уточняли, что главный сторонник плана - Лондон. По данным издания, Стармер представит Трампу черновик плана в четверг, 27 февраля. Но, по словам источников, вряд ли речь пойдет о конкретных деталях возможной поддержки США.

В минувшую пятницу Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию не предусматривают обязательного участия президента Украины Владимира Зеленского.