Трамп сообщил о готовности Зеленского к переговорам по украинскому урегулированию

Зеленский готов подписать с США и соглашение по редкоземельным металлам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к Конгрессу заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

"Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее...", - заявил Трамп.

По его словам, Зеленский также сообщил, что готов подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное США время.