В Южной Корее освободили из-под стражи отстранённого от власти президента

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Южной Корее в пятницу освободили из-под стражи отстранённого от власти президента страны Юн Сок Ёля, который проходит по делу о мятеже, сообщает агентство "Ренхап".

Президента освободили после того, как суд отменил его арест. Ранее команда адвокатов Юн Сок Ёля подала иск в Центральный окружной суд Сеула, в котором указала, что выданный 19 января ордер на его арест был недействительным из-за процессуальных нарушений.

При этом рассмотрение в суде дела о мятеже продолжится.

В конце января прокуратура предъявила Юн Сок Ёлю обвинения в том, что он возглавил мятеж, когда попытался объявить в стране военное положение. По южнокорейским законам, мятеж карается пожизненным заключением или смертью.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент страны проголосовал за импичмент президента. Теперь Конституционный суд в ближайшие месяцы должен решить, поддержать ли это решение и отстранить его от должности или отклонить импичмент.