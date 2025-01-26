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Отстраненному от власти президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в мятеже

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Южнокорейская прокуратура предъявила отстраненному от власти президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю обвинения в том, что он возглавил мятеж, когда попытался объявить в стране военное положение, сообщают в воскресенье южнокорейские СМИ.

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Президент обвиняется в том, что находился в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими политическими и военными деятелями для концентрации власти в своих руках. С этими целями, по мнению следствия, он и объявил в стране военное положение, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или другого кризиса аналогичного масштаба.

Также предполагается, что Юн Сок Ёль приказал военным не дать депутатам попасть в парламент и проголосовать за отмену военного положения, а также планировал задержать ключевых официальных лиц страны.

По южнокорейским законам, мятеж карается пожизненным заключением или смертью.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент страны проголосовал за импичмент президента. Теперь Конституционный суд в ближайшие месяцы должен решить, поддержать ли это решение и отстранить его от должности или отклонить импичмент.

Юн Сок Ёль Южная Корея
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