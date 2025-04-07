Поиск

В Южной Корее проведут досрочные выборы президента 3 июня

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи в предварительном порядке приняло решение провести президентские выборы 3 июня, теперь дату должен утвердить кабинет министров во главе с исполняющим обязанности президента Хан Док Су, сообщает "Ренхап".

"Учитывая важность этого вопроса и вопрос о назначении дня выборов временным выходным днем, решение будет утверждено на заседании кабинета министров", - заявил агентству осведомленный чиновник.

По его словам, заседание кабинета министров, на котором должна быть утверждена дата выборов, намечено на вторник.

Если график будет утвержден, кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период предвыборной кампании начнется 12 мая.

Новоизбранный президент вступит в должность сразу после оглашения результатов выборов.

Конституционный суд Южной Кореи в минувшую пятницу поддержал импичмент президента Юн Сок Еля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре.

Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы.

Южная Корея Хан Док Су
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп уверен, что Китай согласился бы на сделку по TikTok в случае снижения торговых пошлин

Знаменитости поздравляют Овечкина с рекордом

Таможенники Белоруссии пресекли попытку ввоза в Россию 580 кг взрывчатки

Что произошло за день: воскресенье, 6 апреля

Ле Пен на митинге в Париже назвала политическим решением вынесенный ей приговор

Ле Пен на митинге в Париже назвала политическим решением вынесенный ей приговор

Министр торговли США заявил, что власти страны не будут откладывать введение пошлин

В Белом доме объяснили отсутствие пошлин против РФ идущими переговорами

В Белом доме объяснили отсутствие пошлин против РФ идущими переговорами
Операция США и союзников против хуситов

Источники CNN заявили о подготовке возможной сухопутной операции против хуситов

Источники CNN заявили о подготовке возможной сухопутной операции против хуситов

В Иране готовы к переговорам по ядерной программе в обмен на отмену санкций

Коммерческие круги Вьетнама и США призвали отложить пошлины на вьетнамские товары

Коммерческие круги Вьетнама и США призвали отложить пошлины на вьетнамские товары
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6139 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });