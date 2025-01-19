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В Сеуле начались протесты после заключения под стражу отстраненного от власти президента

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - После выдачи Западным окружным судом Сеула ордера на заключение под стражей отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля его сторонники устроили беспорядки, сообщает "Ренхап.

В ходе судебного заседания у здания суда собрались более 40 тыс. человек, скандирующих имя президента и размахивающих флагами Южной Кореи и США, пишет агентство со ссылкой на полицию. Когда Юн Сок Ёль покинул зал суда, его сторонники начали громить автомобили, принадлежащие следователям, некоторые ворвались в здание.

Ордер позволяет содержать главу государства под стражей до 20 дней, начиная со дня ареста в среду. Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц Южной Кореи планирует передать Юн Сок Ёля прокуратуре через 10 дней. Затем, как ожидается, надзорное ведомство проведет дальнейшее расследование и предъявит ему обвинение до истечения 20-дневного срока.

В декабре 2024 года парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами.

"Ренхап" отмечает, что в субботу представитель американского госдепартамента заявил агентству, что Вашингтон "подтвердил общую приверженность верховенству закона и высоко оценил усилия, предпринимаемые Республикой Корея и ее гражданами, чтобы действовать в соответствии со своей конституцией".

Он добавил, что США "по-прежнему привержены сотрудничеству с исполняющим обязанности президента Чхве Сан Моком", выразив уверенность в "демократической устойчивости Республики Корея и корейского народа".

США Юн Сок Ёль Республика Корея Южная Корея
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