В Ватикане сообщили, что состояние папы римского немного улучшилось

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, проходящий лечение в том числе от двусторонней пневмонии, продолжает процесс выздоровления, передает в воскресенье Vatican News.

"Папа римский после спокойной ночи продолжает процесс восстановления в воскресенье 9 марта. В заявлении от врачей в субботу вечером говорилось, что пациент демонстрирует хорошую реакцию на терапию", - отмечается в сообщении.

Состояние понтифика уже несколько дней остается стабильным. В последнее время он не испытывал эпизоды дыхательной недостаточности. Однако врачи накануне уточнили, что их прогноз относительно состояния здоровья понтифика является "сдержанным", поскольку опасность для Франциска сохраняется.

Как отмечает Associated Press, несмотря на болезнь папы римского, Ватикан продолжает обычную деятельность, в том числе мероприятия, связанные с Юбилейным годом (Святым годом): в течение него верующие могут получить полное отпущение грехов. В связи с этим в Риме ожидают миллионы паломников.

В январе Франциск заболел бронхитом, 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у понтифика также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.