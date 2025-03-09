Мерц заявил о желании Берлина сохранить поддержку США в ядерной сфере

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Лидер победившего на немецких парламентских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Берлин хотел бы сохранить защиту США в ядерной сфере, но в то же время готов на переговоры с Лондоном и Парижем о совместных ядерных силах.

"Нам нужны переговоры с Францией и Британией, в том числе с точки зрения поддержки американского ядерного щита, который мы, конечно, хотим сохранить", - цитируют западные СМИ слова Мерца.

"Общее ядерное оружие - тема, которую надо обсудить (...) мы должны стать сильнее в сфере ядерного сдерживания", - резюмировал он.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Португалию заявил о готовности вести обсуждение с европейскими коллегами о создании общеевропейских сил ядерного сдерживания. Позднее, 5 марта Макрон в обращении к нации заявил, что решил начать дебаты по поводу защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

Представитель французского правительства Софи Прима уточняла, что Франция готова обсуждать с европейскими партнерами различные проекты, связанные с силами ядерного сдерживания, однако в любом случае сохранит за собой право самостоятельно принимать решения об использовании ядерного оружия.