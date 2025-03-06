Словацкий премьер не согласился с инициативами Макрона по ядерному сдерживанию

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо резко выступил против того, чтобы европейский ядерный щит, с предложениями о котором выступил президент Франции Эммануэль Макрон, распространялся на словацкую территорию.

"Я не хочу, чтобы Словакия оказалась под ядерным зонтиком Франции, - приводят в четверг его слова словацкие СМИ. - И я не хочу, чтобы французский президент решал, где может быть применено ядерное оружие".

Накануне представитель французского правительства Софи Прима заявила, что Франция готова обсуждать с европейскими партнерами различные проекты, связанные с силами ядерного сдерживания, однако в любом случае сохранит за собой право самостоятельно принимать решения об использовании ядерного оружия.

"Французские силы ядерного сдерживания останутся только французскими", - сказала Прима журналистам по итогам заседания Совета министров. "Это общее мнение, его разделяет, в частности, президент Франции", - добавила она.

Прима отметила, что "президент Франции сможет при необходимости принять решение о том, допустимо ли размещать французские ядерные боеголовки на европейской территории".

При этом она отметила, что Макрон вынес на обсуждение возможность разработки на общеевропейском уровне культуры ядерного сдерживания. В частности, по словам представителя правительства, "не исключено проведение совместных с Европой учений сил сдерживания".