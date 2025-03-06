Президент Франции призвал Евросоюз укрепить свою оборону

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Французский президент Эммануэль Макрон считает, что, независимо от того, когда будет достигнут мир на Украине, европейские государства должны быть способны "лучше защищаться или сдерживать любые новые боевые действия".

"Мы должны укрепить нашу оборону. В этом отношении мы остаемся верными НАТО, но мы должны усиливать нашу независимость. Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве", - подчеркнул Макрон, выступая в среду вечером по телевидению с обращением к нации.

Во время собирающегося в Брюсселе 6 марта саммита ЕС, отметил французский лидер, "будет принят ряд решений". В частности, "будет решение о совместном финансировании закупок на европейской земле танков и самолетов".

Страны Евросоюза также смогут усиливать свою оборону, не опасаясь увеличения бюджетного дефицита. "Я соберу промышленников (оборонного) сектора в ближайшие дни", - сказал президент Франции.

Макрон также заверил французов, что, несмотря на затеянные им стратегические дебаты с союзниками о европейском ядерном сдерживании, "что бы ни случилось, решение всегда будет приниматься и останется в руках президента республики, главнокомандующего вооруженными силами".