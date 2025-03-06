Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой для России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ядерная риторика президента Франции Эммануэля Макрона представляет угрозу России.

"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генштабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал он.

Министр напомнил, что Макрон "периодически заявляет, что он позвонит (президенту России Владимиру) Путину, обязательно поговорит с ним": "Такие возможности есть, никто не запрещает, наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами".

5 марта Макрон в обращении к нации заявил, что инициирует дискуссию по поводу защиты европейских союзников французским ядерным оружием, добавив, что Франция при этом сохранит контроль за своими ядерными вооружениями.