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Лавров назвал ядерную риторику Макрона угрозой для России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ядерная риторика президента Франции Эммануэля Макрона представляет угрозу России.

"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генштабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - сказал он.

Министр напомнил, что Макрон "периодически заявляет, что он позвонит (президенту России Владимиру) Путину, обязательно поговорит с ним": "Такие возможности есть, никто не запрещает, наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами".

5 марта Макрон в обращении к нации заявил, что инициирует дискуссию по поводу защиты европейских союзников французским ядерным оружием, добавив, что Франция при этом сохранит контроль за своими ядерными вооружениями.

Сергей Лавров МИД Франция Эммануэль Макрон
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