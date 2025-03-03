Французские ультраправые раскритиковали идею Макрона об общеевропейских ядерных силах

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лидеры французских правых партий выступили против предложения президента Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейские силы ядерного сдерживания, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

"Мы абсолютно против идеи делиться "красной кнопкой", речь идет о нашем национальном суверенитете", - цитирует BFM TV лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла.

Накануне глава фракции этой партии в Национальном собрании Марин Ле Пен также высказалась за то, чтобы французская "красная кнопка" оставалась только французской.

Председатель партии "Республиканцев" Лоран Вокье тоже посчитал, что Франции нельзя "делиться "красной кнопкой".

Социалисты, в свою очередь, выразили согласие с Макроном. "Я полностью разделяю сказанное главой государства", - сказал первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор.

В пятницу Макрон в ходе визита в Португалию заявил о готовности вести обсуждение с европейскими коллегами о создании общеевропейских сил ядерного сдерживания.

"Генерал Шарль де Голль и другие мои предшественники всегда говорили, что жизненно важные интересы имеют общеевропейский масштаб", - отметил позже французский президент.

Он добавил, что европейские страны, "желающие углубить диалог с Францией, смогут в случае необходимости участвовать в учениях сил сдерживания".

Телеканал отмечает, что только две страны в Европе владеют ядерным оружием: Франция и Великобритания.