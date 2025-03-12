Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США направляются в Россию для переговоров по украинскому конфликту, выразил надежду на перемирие, сообщает в среду Bloomberg.

"Люди направляются в Россию прямо сейчас, мы надеемся, что сможем добиться перемирия", - приводит агентство его слова.

Трамп отметил, что в случае необходимости может оказать давление на РФ для урегулирования украинского конфликта, но делать этого не хочет.

"Оказать давление на Россию возможно. Надеюсь, необходимости в этом не будет", - приводит его слова агентство.

Трамп подчеркнул, что может заключать финансовые сделки, которые будут невыгодны для России, однако не хотел бы это делать.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что представители США активно ведут переговоры с представителями РФ.

"Мы думаем, что сейчас мы в очень хорошем положении: украинцы согласились на перемирие, и теперь мы будем смотреть, сможем ли убедить Россию согласиться на это тоже", - заявил он в ходе встречи Трампа и премьер-министра Ирландии Михола Мартина в Овальном кабинете.

Делегации США и Украины накануне провели многочасовые переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). По их результатам Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Джидде американо-украинских переговоров.