Песков подтвердил, что американские переговорщики направляются в Россию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Переговорщики из США направляются в Россию, где у них запланированы контакты с российскими визави, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, переговорщики летят, и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что его переговорщики направляются в Россию.