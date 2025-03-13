Фармкомпании Mallinckrodt и Endo договорились о слиянии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Фармацевтические компании Mallinckrodt Plc и Endo Inc. договорились о слиянии, говорится в их совместном пресс-релизе.

По итогам сделки будет создана компания стоимостью $6,7 млрд.

Акционерам американской Endo будет принадлежать 49,9% акций объединенной компании, Mallinckrodt – 50,1%. Кроме того, акционеры Endo получат в общей сложности $80 млн денежными средствами.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет закрыта во втором полугодии 2025 года.

Mallinckrodt станет холдинговой компанией для объединенного бизнеса и получит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, а Endo будет ее подразделением. Штаб-квартира Mallinckrodt в Дублине будет служить штаб-квартирой новой компании после закрытия сделки, говорится в пресс-релизе.

Президент и главный исполнительный директор Mallinckrodt Сигги Олафссон возглавит объединенную компанию и войдет в ее совет директоров. При этом главой совета директоров станет Пол Эфрон, который в настоящее время входит в совет Endo.

Слияние, как ожидается, позволит добиться экономии на расходах по крайней мере в $150 млн на третий год после закрытия сделки.

Компании планируют объединить бизнесы по производству дженериков и операции Endo в сфере выпуска стерильных инъекционных препаратов в одно подразделение, которое может быть выделено в дальнейшем в самостоятельную компанию.

В прошлом как Endo, так и Mallinckrodt, прошли через процедуры банкротства, а также через судебные разбирательства, связанные с опиоидным кризисом в США.

Власти штатов и местные органы власти обвинили ведущих игроков фармакологической отрасли в содействии распространению опиоидных обезболивающих на территории Соединенных Штатов. По мнению властей, компании продвигали использование опиоидов там, где в этом не было необходимости с медицинской точки зрения. Это способствовало формированию опиоидной зависимости среди американцев, которая привела к смерти порядка 500 тысяч человек в стране с 1999 года.