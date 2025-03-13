Поиск

Фармкомпании Mallinckrodt и Endo договорились о слиянии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Фармацевтические компании Mallinckrodt Plc и Endo Inc. договорились о слиянии, говорится в их совместном пресс-релизе.

По итогам сделки будет создана компания стоимостью $6,7 млрд.

Акционерам американской Endo будет принадлежать 49,9% акций объединенной компании, Mallinckrodt – 50,1%. Кроме того, акционеры Endo получат в общей сложности $80 млн денежными средствами.

В миреВ США CVS обвинили в содействии незаконному распространению рецептурных препаратовЧитать подробнее

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет закрыта во втором полугодии 2025 года.

Mallinckrodt станет холдинговой компанией для объединенного бизнеса и получит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, а Endo будет ее подразделением. Штаб-квартира Mallinckrodt в Дублине будет служить штаб-квартирой новой компании после закрытия сделки, говорится в пресс-релизе.

Президент и главный исполнительный директор Mallinckrodt Сигги Олафссон возглавит объединенную компанию и войдет в ее совет директоров. При этом главой совета директоров станет Пол Эфрон, который в настоящее время входит в совет Endo.

Слияние, как ожидается, позволит добиться экономии на расходах по крайней мере в $150 млн на третий год после закрытия сделки.

Компании планируют объединить бизнесы по производству дженериков и операции Endo в сфере выпуска стерильных инъекционных препаратов в одно подразделение, которое может быть выделено в дальнейшем в самостоятельную компанию.

В прошлом как Endo, так и Mallinckrodt, прошли через процедуры банкротства, а также через судебные разбирательства, связанные с опиоидным кризисом в США.

Власти штатов и местные органы власти обвинили ведущих игроков фармакологической отрасли в содействии распространению опиоидных обезболивающих на территории Соединенных Штатов. По мнению властей, компании продвигали использование опиоидов там, где в этом не было необходимости с медицинской точки зрения. Это способствовало формированию опиоидной зависимости среди американцев, которая привела к смерти порядка 500 тысяч человек в стране с 1999 года.

Mallinckrodt Endo США Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Amazon, Google и Dow поддержали трехкратное увеличение производства ядерной энергии

Amazon, Google и Dow поддержали трехкратное увеличение производства ядерной энергии

Ереван готов начать консультации с Баку о сроках и месте подписания соглашения о мире

Лукашенко считает, что у США нет никакого плана по Украине

Лукашенко считает, что у США нет никакого плана по Украине

ЕСПЧ признал власти Украины виновными в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года

Турция планирует добиться продления исключения "Газпромбанка" из-под санкций

Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС против России

Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС против России

В Южной Корее предъявили обвинение сбросившим бомбы на жилой дом пилотам

В Южной Корее предъявили обвинение сбросившим бомбы на жилой дом пилотам

Национальное собрание Франции призвало конфисковать замороженные активы РФ

Bloomberg узнал, что Турция может поучаствовать в возможной миротворческой миссии на Украине

Bloomberg узнал, что Турция может поучаствовать в возможной миротворческой миссии на Украине

Лукашенко вылетел в Москву

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6009 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });