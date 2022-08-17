Endo подала заявление о банкротстве на фоне долгов из-за "опиоидного дела"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международная фармацевтическая компания Endo International Plc подала заявление о банкротстве в суд США, чтобы справиться с долговой нагрузкой из-за тяжб, связанных с так называемым "опиоидным делом".

Компания сообщила, что направила это заявление в Федеральный суд, расположенный в Нью-Йорке, в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Endo утверждает, что заручилась поддержкой кредиторов, которые пообещали помочь вывести бизнес из банкротства, списав долг компании в объеме $6 млрд. Общая сумма задолженности Endo превышает $8 млрд.

Компания рассчитывает, что процедура банкротства в рамках действующего кодекса позволит ей довести до конца судебные тяжбы по "опиоидному делу", расходы по которым оказались "непосильны" для нее.

Endo получила тысячи судебных исков, в том числе сотни от местных и федеральных чиновников в США, в которых компания обвиняется в содействии распространению опиоидных обезболивающих на территории Штатов. Как считают истцы, компания продвигала использование мощного опиоидного анальгетика Opana ER, что способствовало формированию опиоидной зависимости среди американцев, которая в некоторых случаях приводила к смертям. Endo прекратила продажу Opana ER в 2017 году.

С рядом истцов компания уже достигла мировых соглашени, остаются неурегулированными около 3,5 тысячи как от властей, так и от организаций здравоохранения и отдельных граждан, говорится в отчетности Endo.

Компания планирует в течение 10 лет учредить трасты с финансированием в $550 млн каждый в результате успешной реструктуризации и выхода из банкротства. Денежные средства из этих трастов будут направлены на выплаты компенсаций истцам.

Две другие фармкомпании, судящиеся в рамках этого же дела, - Purdue Pharma LP и Mallinckrodt Plc ранее также задействовали инструмент банкротства из-за долговых проблем.

Endo столкнулась еще с одной серьезной проблемой: выручка компании в последние несколько кварталов неуклонно снижается на фоне возросшей конкуренции со стороны других фармкомпаний, производящих дешевый аналог наиболее продаваемого препарата Endo - Vasostrict. Инвесторы начали отказываться от акций компании весной на фоне общей распродажи рисковых активов.

С начала 2022 года рыночная капитализация Endo обрушилась в 10 раз и составляет сейчас порядка $88,03 млрд.