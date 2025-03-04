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Идею Каллас о помощи Украине на 20 млрд евро убрали из проекта заявления ЕС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении Украине пакета помощи на 20 млрд евро убрали из проекта итогового заявления, которое должно быть опубликовано после саммита ЕС 6 марта, сообщает во вторник издание Euractiv со ссылкой на проект документа.

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По данным портала, на прошлой неделе Венгрия заблокировала инициативу, и пока неясно, снимет ли Будапешт свое вето.

Также в документе отмечается, что лидеры стран ЕС призовут активизировать усилия по отправке Киеву систем ПВО, боеприпасов и ракет.

ЕС Кая Каллас Украина
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