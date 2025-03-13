Евродепутаты объявили Евросоюз главным стратегическим союзником Украины

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В резолюции Европарламента (ЕП), принятой на проходящей в Страсбурге пленарной сессии ЕП, евродепутаты заявили, что главным стратегическим союзником Украины теперь является Евросоюз и он должен помогать Киеву.

Резолюция утверждена 442 голосами "за", 98 депутатов проголосовали против документа, и 126 воздержались.

В резолюции говорится, что после "явного изменения позиции США" в отношении событий на Украине Евросоюз и его государства-члены теперь являются "основными стратегическими союзниками Украины" и должны сохранить свою роль ее крупнейшего донора.

Евродепутаты призвали ЕС значительно увеличить помощь Украине.

Парламент заявил, что ЕС должен способствовать предоставлению надежных гарантий безопасности Украине. В резолюции также говорится, что переговоры по европейской безопасности невозможны без участия ЕС, и члены Европарламента приветствуют создание "коалиции желающих" для потенциального исполнения под руководством Евросоюза возможного мирного соглашения по Украине.

Европарламент высказал обеспокоенность "политикой администрации США", также депутаты призвали ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС, они настаивают на том, что "будущее Украины - это членство в ЕС".

В документе содержится призыв подготовиться к восстановлению Украины, для чего, в частности, предлагается конфисковать замороженные российские активы.

Резолюция также призывает "ввести более эффективные санкции против России, а также ограничительные меры в отношении любых субъектов, способствующих обходу санкций".