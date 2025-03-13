Поиск

Евродепутаты объявили Евросоюз главным стратегическим союзником Украины

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В резолюции Европарламента (ЕП), принятой на проходящей в Страсбурге пленарной сессии ЕП, евродепутаты заявили, что главным стратегическим союзником Украины теперь является Евросоюз и он должен помогать Киеву.

Резолюция утверждена 442 голосами "за", 98 депутатов проголосовали против документа, и 126 воздержались.

В резолюции говорится, что после "явного изменения позиции США" в отношении событий на Украине Евросоюз и его государства-члены теперь являются "основными стратегическими союзниками Украины" и должны сохранить свою роль ее крупнейшего донора.

Евродепутаты призвали ЕС значительно увеличить помощь Украине.

Парламент заявил, что ЕС должен способствовать предоставлению надежных гарантий безопасности Украине. В резолюции также говорится, что переговоры по европейской безопасности невозможны без участия ЕС, и члены Европарламента приветствуют создание "коалиции желающих" для потенциального исполнения под руководством Евросоюза возможного мирного соглашения по Украине.

Европарламент высказал обеспокоенность "политикой администрации США", также депутаты призвали ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС, они настаивают на том, что "будущее Украины - это членство в ЕС".

В документе содержится призыв подготовиться к восстановлению Украины, для чего, в частности, предлагается конфисковать замороженные российские активы.

Резолюция также призывает "ввести более эффективные санкции против России, а также ограничительные меры в отношении любых субъектов, способствующих обходу санкций".

Евросоюз Украина Европарламент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует к МКС

Спецпосланник Трампа Уиткофф на этой неделе посетит РФ

Что произошло за день: среда, 12 марта

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата и супруги одного из дипломатов РФ

Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины

Трамп заявил, что представители США направляются в РФ для обсуждения Украины

Премьер Финляндии исключил отправку страной миротворцев на Украину

Канада 13 марта введет ответные пошлины в 25% на некоторые товары из США

В Вашингтоне не ждут простых переговоров по украинскому урегулированию

Власти Франции видят в конфискации активов РФ серьезные риски для экономики

Власти Франции видят в конфискации активов РФ серьезные риски для экономики

В Пакистане из захваченного поезда спасли 155 заложников

В Пакистане из захваченного поезда спасли 155 заложников
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6005 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });