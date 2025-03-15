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Что случилось этой ночью: суббота, 15 марта

Трамп заявил, что переговоры с РФ идут нормально, 126 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь, похолодание в Москве на следующей неделе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией по Украине продвигаются "достаточно неплохо". Президент США подчеркнул, что стремится убедить Москву в необходимости перемирия с Киевом. "Пока все идет нормально. В понедельник мы получим чуть больше информации", - сообщил он.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 126 беспилотников ВСУ над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями.

- Несколько самолетов ВКС РФ вошли зону ответственности ПВО Южной Кореи, сообщает Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. Российские самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи, "вторжение произошло во время учений", говорится в публикации.

- Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об украинском ударе по музею в Судже, в результате погибла сотрудница, два человека пострадали.

- Отрицательные температуры прогнозируются в Москве на следующей неделе. Так, в понедельник ночные температуры будут опускаться до минус 7, днем будет около нуля, во второй половине недели потеплеет до плюс 9, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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