Российские военные нейтрализовали за ночь 126 беспилотников ВСУ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 126 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов: 64 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 38 - над территорией Воронежской области, 14 - над территорией Белгородской области, семь - над территорией Брянской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.