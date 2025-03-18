Евросоюз призвал Израиль прекратить военные операции в секторе Газа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз сожалеет о возобновлении огня в секторе Газа и гибели мирных жителей, включая детей, в результате израильских авиаударов.

"ЕС призывает Израиль прекратить военные операции и повторяет свой призыв к ХАМАС немедленно освободить всех заложников. Он настоятельно призывает Израиль проявить сдержанность и возобновить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи и электроснабжение Газы", - говорится в заявлении ЕС.

Совместное заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и членов Еврокомиссии по Средиземноморью Дубравки Шуйцы и по управлению кризисными ситуациями Аджи Лябиб опубликовано вечером во вторник.

Высокопоставленные европейские чиновницы призвали все стороны "соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву".

ЕС считает, что возобновление переговоров - единственный путь к выходу из сложившейся ситуации, отмечают в Брюсселе.