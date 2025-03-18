Поиск

Евросоюз призвал Израиль прекратить военные операции в секторе Газа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз сожалеет о возобновлении огня в секторе Газа и гибели мирных жителей, включая детей, в результате израильских авиаударов.

"ЕС призывает Израиль прекратить военные операции и повторяет свой призыв к ХАМАС немедленно освободить всех заложников. Он настоятельно призывает Израиль проявить сдержанность и возобновить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи и электроснабжение Газы", - говорится в заявлении ЕС.

Совместное заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и членов Еврокомиссии по Средиземноморью Дубравки Шуйцы и по управлению кризисными ситуациями Аджи Лябиб опубликовано вечером во вторник.

Высокопоставленные европейские чиновницы призвали все стороны "соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву".

ЕС считает, что возобновление переговоров - единственный путь к выходу из сложившейся ситуации, отмечают в Брюсселе.

Евросоюз Газа Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным

США и Россия договорились начать переговоры по Украине на Ближнем Востоке

Россия и Украина обменяются пленными по схеме 175 на 175

Путин принял предложение Трампа о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетики

Что произошло за день: вторник, 18 марта

Путин подтвердил Трампу приверженность мирному урегулированию по Украине

Путин подтвердил Трампу приверженность мирному урегулированию по Украине

Российский источник CNN назвал разговор Путина и Трампа "очень хорошим"

Путин и Трамп завершили разговор

Бундестаг одобрил закон о смягчении норм госдолга с целью увеличить расходы на оборону

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2213 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6037 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });