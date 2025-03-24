Конституционный суд восстановил Хан Док Су в должности и.о. президента Южной Кореи

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд Южной Кореи отклонил решение об импичменте премьер-министра Хан Док Су, восстановив его в должности исполняющего обязанности президента.

Хан Док Су выступил с обращением к нации и пообещал заняться решением неотложных задач.ости.

"Как исполняющий обязанности президента, я приложу все свои усилия для обеспечения стабильного управления в соответствии с Конституцией и законом, - сказал он. - Я приложу всю свою мудрость и возможности для обеспечения наших национальных интересов в продолжающейся торговой войне, которая уже стала реальностью".

Хан Док Су призвал к национальному единству на фоне раскола в обществе из-за импичмента президента Юн Сок Еля.

Хан Док Су вернулся на свой пост через 87 дней после того, как Национальная ассамблея проголосовала за его импичмент в связи с его предполагаемой ролью в объявлении отстраненным президентом Юн Сок Елем военного положения 3 декабря.

Агентство "Ренхап" сообщает, что судебный процесс Юн Сок Елем по обвинению в организации мятежа начнется 14 апреля.