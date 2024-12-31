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Суд санкционировал арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Суд санкционировал арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля
Фото: Pool/Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Корее суд удовлетворил запрос следователей о выдаче ордера на арест президента страны Юн Сок Еля по обвинению во введении военного положения и попытке мятежа, сообщило агентство "Ренхап".

"Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Еля по обвинению в объявлении 3 декабря военного положения, попытки организации мятежа и злоупотреблении властью" - говорится в сообщении.

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С запросом о выдаче ордера в суд обратилась объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении Юн Сок Еля. Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос.

Ранее в декабре парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения.

И. о. президента стал Хан Док Су. Позднее южнокорейский парламент также высказался за отстранение от власти Хан Док Су, на этом посту его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, который заявил, что приоритет его политики - восстановление стабильности в стране.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ен Хена, нынешнего и бывшего руководителей разведывательного командования министерства обороны Мун Сан Хо и Но Сан Вона.

Юн Сок Ель Сеул Южная Корея
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