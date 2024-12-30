Следователи по делу президента Южной Кореи запросили ордер на его арест

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап".

"Запрос был подан в западный окружной суд Сеула", - отмечает агентство.

Оно обращает внимание, что группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос.

Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

"Это запрос сделан группой, которая не имеет полномочий расследовать (обвинения в мятеже - ИФ)", - цитирует "Ренхап" представителя.

Ранее в декабре парламент отстранил от власти президента Юн Сок Ёля, после чего и.о. президента стал Хан Док Су. Поводом для такого шага в отношении Юн Сок Ёля стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

В пятницу южнокорейский парламент также высказался за отстранение от власти и.о. президента Южной Кореи премьера Хан Док Су. На посту и.о. президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Позднее Чхве Сан Мок заявил, что приоритет его политики - восстановление стабильности в стране.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ен Хена, нынешнего и бывшего руководителей разведывательного командования министерства обороны Мун Сан Хо и Но Сан Вона.